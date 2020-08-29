«Астана» объявила состав на «Мемориал Марко Пантани»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана Про Тим» выступит на итальянской однодневной гонке «Мемориал Марко Пантани», которая пройдет завтра, 30 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Состав команды: Родриго Контрерас, Фабио Феллине, Мерхави Кудус, Вадим Пронский, Никита Стальнов, Мануэле Боаро.

Спортивные директора в гонке: Джузеппе Мартинелли и Александр Шефер.



