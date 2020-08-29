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«Астана» объявила состав на «Мемориал Марко Пантани»

29 Августа 2020 20:56
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«Астана» объявила состав на «Мемориал Марко Пантани»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана Про Тим» выступит на итальянской однодневной гонке «Мемориал Марко Пантани», которая пройдет завтра, 30 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

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Состав команды: Родриго Контрерас, Фабио Феллине, Мерхави Кудус, Вадим Пронский, Никита Стальнов, Мануэле Боаро.

Спортивные директора в гонке: Джузеппе Мартинелли и Александр Шефер.



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