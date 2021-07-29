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«Астана» объявила состав на «Классику Сан-Себастьяна»

29 Июля 2021 15:21
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«Астана» объявила состав на «Классику Сан-Себастьяна»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После небольшого перерыва, календарь Мирового Тура 2021 года возобновится знаменитой однодневной гонкой «Классика Сан-Себастьяна», которая пройдет в эту субботу 31 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Команда Astana – Premier Tech выступит на этой гонке с достаточно разносторонним составом, готовым к различным вариантам развития событий, чтобы бороться за высокий результат.

В этом году организаторы подготовили 223.5-километровую дистанцию с шестью категорийными подъемами, последний из которых Мурхиль-Тонторра (2.1 км, 10.1%) будет располагаться всего за 8 км до финиша.

«Как всегда, на этой гонке будет очень сильный состав участников, сюда приедут многие большие гонщики, чтобы побороться за победу на улицах Сан-Себастьяна. Наша команда также входит в число фаворитов, и мы будем стремиться сделать свою гонку, однако, в то же самое время, будем следить и за другими командами, будет искать возможности в финале. Команда будет работать на двух лидеров, Луиса Леона Санчеса, который своей победой в Вильяфранка-де-Ордисия доказал, что находится в отличной форме, и Горку Исагирре, который всегда силен на подобных гонках. Но, я думаю, что и Оскар Родригес сможет побороться за что-то на «Классике Сан-Себастьяна», особенно после того, как великолепно проявил себя в Ордисии. Что ж, у нас есть несколько вариантов на первый старт Мирового Тура второй половины сезона, и мы постараемся провести хорошую гонку»,– сказал Джузеппе Мартинелли, спортивный директор Astana – Premier Tech.

На «Классике Сан-Себастьяна» казахстанско-канадская команда будет представлена следующим составом: Евгений Федоров, Юрий Натаров, Оскар Родригес, Хавьер Ромо, Луис Леон Санчес, Никита Стальнов, Горка Исагирре.

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