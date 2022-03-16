«Астана» объявила состав на гонку «Милан-Турин»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team выступит на старейшей однодневной гонке «Милан-Турин», которая пройдет в Италии завтра, 16 марта, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу клуба.

Состав команды: Глеб Брусенский (Казахстан), Евгений Гидич (Казахстан), Микеле Гадзоли (Италия), Фабио Феллине (Италия), Антонио Нибали (Италия), Винченцо Нибали (Италия), Артем Захаров (Италия).

Спортивный директор в гонке: Марио Манцони (Италия).