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    09:00, 11 Апрель 2023 | GMT +6

    «Астана» объявила состав на гонку «Джиро ди Сицилия»

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    Фото: twitter.com/AstanaQazTeam
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская команда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов, которые примут участие многодневной гонке «Джиро ди Сицилия» в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В гонке выступят семь спортсменов астанинского клуба: казахстанцы — Алексей Луценко и Глеб Брусенский; итальянцы — Давиде Мартинелли, Мануэле Боаро и Джанмарко Гарофоли; эквадорец — Харольд Мартин Лопес; британец — Марк Кавендиш.

    Сицилийская «многодневка» стартует 11 апреля и завершится 14-гоф. Самая длинная дистанция будет в последний день гонок, когда спортсмены отправятся из города Барчеллона-Поццо-ди-Готто в Джарре, и составит 216 километров.



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