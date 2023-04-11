«Астана» объявила состав на гонку «Джиро ди Сицилия»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская команда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов, которые примут участие многодневной гонке «Джиро ди Сицилия» в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В гонке выступят семь спортсменов астанинского клуба: казахстанцы — Алексей Луценко и Глеб Брусенский; итальянцы — Давиде Мартинелли, Мануэле Боаро и Джанмарко Гарофоли; эквадорец — Харольд Мартин Лопес; британец — Марк Кавендиш.

Сицилийская «многодневка» стартует 11 апреля и завершится 14-гоф. Самая длинная дистанция будет в последний день гонок, когда спортсмены отправятся из города Барчеллона-Поццо-ди-Готто в Джарре, и составит 216 километров.



