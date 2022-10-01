18:06, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6
«Астана» объявила состав на гонку «Джиро дель Эмилия»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов на однодневную гонку «Джиро дель Эмилия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В велогонке примут участие семь гонщиков астанинского клуба: итальянцы — Самюэле Баттистелла, Симоне Веласко, Кристиан Скарони; испанцы — Хавьер Ромо Оливер и Давиде де ла Круз; колумбиец — Мигель Анхель Лопез Морено и южноафриканец Стефан де Бод.
Однодневка состоится первого октября в Италии.
Фото: sports.kz