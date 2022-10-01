«Астана» объявила состав на гонку «Джиро дель Эмилия»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов на однодневную гонку «Джиро дель Эмилия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В велогонке примут участие семь гонщиков астанинского клуба: итальянцы — Самюэле Баттистелла, Симоне Веласко, Кристиан Скарони; испанцы — Хавьер Ромо Оливер и Давиде де ла Круз; колумбиец — Мигель Анхель Лопез Морено и южноафриканец Стефан де Бод.

Однодневка состоится первого октября в Италии.







Фото: sports.kz











