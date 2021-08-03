+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Астана» объявила состав на «Арктическую гонку Норвегии»

3 Августа 2021 23:00
Поделиться:
«Астана» объявила состав на «Арктическую гонку Норвегии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana — Premier Tech выступит на многодневной гонке «Арктическая Гонка Норвегии», которая пройдет в период с 5 по 8 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу велокоманды.

Новости по теме
Казахстанская велокоманда выступит на гранд-туре «Вуэльта Испании»
Велогонщик «Астаны» Родригес стал седьмым по итогам «Вуэльты Кастилии и Леона» «Астана» объявила состав на «Классику Сан-Себастьяна» Велогонщик Луценко остался без медалей Олимпиады-2020

Состав команды: Самуэле Баттистелла, Глеб Брусенский, Стефан Де Бод, Фабио Феллине, Евгений Гидич, Бенжамин Перри.


Спортивные директора: Стив Бауэр, Дмитрий Муравьев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанская велокоманда выступит на гранд-туре «Вуэльта Испании»
Велогонщик «Астаны» Родригес стал седьмым по итогам «Вуэльты Кастилии и Леона»
«Астана» объявила состав на «Классику Сан-Себастьяна»
Велогонщик Луценко остался без медалей Олимпиады-2020
Популярное
1 Идем по оптимистичному сценарию – Алексей Цой
2 Динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане прокомментировал Минздрав
3 Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
4 Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
5 Президент объявил выговор акиму Жамбылской области
6 Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
Читайте также
Сестры Немич завершили Олимпийские игры
На каком месте находится Казахстан в медальном зачете Олимпиады-2020
Идем по оптимистичному сценарию – Алексей Цой
Динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане прокомментировал Минздрав
Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
Президент объявил выговор акиму Жамбылской области
Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив