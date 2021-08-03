«Астана» объявила состав на «Арктическую гонку Норвегии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana — Premier Tech выступит на многодневной гонке «Арктическая Гонка Норвегии», которая пройдет в период с 5 по 8 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу велокоманды.

Состав команды: Самуэле Баттистелла, Глеб Брусенский, Стефан Де Бод, Фабио Феллине, Евгений Гидич, Бенжамин Перри.

Спортивные директора: Стив Бауэр, Дмитрий Муравьев.



