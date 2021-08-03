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«Астана» объявила состав на «Арктическую гонку Норвегии»
3 Августа 2021 23:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana — Premier Tech выступит на многодневной гонке «Арктическая Гонка Норвегии», которая пройдет в период с 5 по 8 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу велокоманды.
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Состав команды: Самуэле Баттистелла, Глеб Брусенский, Стефан Де Бод, Фабио Феллине, Евгений Гидич, Бенжамин Перри.
Спортивные директора: Стив Бауэр, Дмитрий Муравьев.
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