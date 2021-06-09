«Астана» объявила нового исполнительного директора клуба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На должность исполнительного директора футбольного клуба «Астана» назначен Баглан Кожабаевич Ергешев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Баглан Кожабаевич имеет богатую игровую, а также менеджерскую карьеру. В разное время Ергешев работал на управленческих должностях в футбольных клубах «Ордабасы», «Окжетпес», «Атырау» и «Кайрат», а также в Федерации Футбола Казахстана и профессиональной футбольной лиге Казахстана.





Фото: fcastana.kz