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«Астана» неожиданно проиграла дома «Партизану» в матче Лиги Европы

3 Октября 2019 23:11
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«Астана» неожиданно проиграла дома «Партизану» в матче Лиги Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Астана» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы встречался с сербским «Партизаном», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Довольно неожиданно с первых минут в составе чемпиона Казахстана не вышел ее лидер Марин Томасов, который заболел и остался в запасе, вместе с ним там оказался и Евгений Постников.

Практически со старта противостояния хозяева захватили инициативу на поле, пытались атаковать. Уже на 16-й минуте Жарко Томашевич из-за травмы покинул поле, его сменил Постников. Буквально первый опасный момент в матче привел к голу, ошибка обороны «Астаны», и Умар Садик в штрафной покинул мяч мимо Ненада Эрича. Казахстанцы после этого толком не прибавили и в итоге ушли на перерыв, уступая в счете без особых перспектив.

На второй тайм в составе хозяев вышел Роман Муртазаев, но забить могли гости, астанчанам просто повезло при выходе один на один Сейдуба Сума. Абзал Бейсебеков издали хорошо пробивал, однако мяч прошел рядом с целью. Мало что получалось в нападении у астанчан. В итоге они получили второй гол, Садик с линии штрафной мощно пробил под перекладину. Тут многое стало понятно. Хозяева старались, получили третий, только его судья отменил. В итоге интригу вернул Румар Мар Сигурьонссон прекрасным ударом издали. Оставалось 5 минут основного времени и компенсированное, но ничего больше не изменилось. 2:1 — сильнее гости.

24 октября «Астана» на выезде сыграет с голландским «АЗ Алкмар».

«Астана» (Нур-Султан, Казахстан) — «Партизан» (Белград, Сербия) 1:2 (0:1) Голы: Садик 29 (0:1), Садик 73 (0:2), Сигурьонссон 85 (1:2).

Фото: www.fca.kz
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Ключевые слова: Спорт,
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