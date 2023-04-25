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Астана не должна остаться без воды – Алтай Кульгинов

Автор:  
Анеля Касымова
25 Апреля 2023, 13:17
Астана не должна остаться без воды – Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Запрещать строительство новых жилых комплексов в Астане в связи с проблемами по подаче питьевой воды не планируется, но могут быть снижены темпы застройки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не запретить, здесь нужно сказать о том, чтобы снизить темпы. Но резкого снижения не должно быть – это мы с акимом обсуждали. В 2020 году был поставлен план перед акиматом ввести 3 миллиона квадратных метров жилья – план выполнен. В 2021 году – 3 миллиона 200 тысяч. Этот план тоже выполнил акимат. И когда уже обсуждали на 3,5 миллиона квадратных метров, мы сказали, нет, нужно корректировать. Потому что уже мы видим, что нужно сперва построить инфраструктуру по воде, по теплу», - сказал заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов в кулуарах заседания Правительства.

Он отметил, что поэтому началось строительство трех тепловых станций с учетом газификации, планируется завершить коммунальный долгострой ТЭЦ-3. Кроме того, по словам Алтая Кульгинова, в городе нужно строить электрические подстанции, канализационные сети. После этого можно говорить о дальнейшем увеличении квадратуры жилья. Но спрос на жилье, как добавил вице-премьер, есть, особенно на доступное жилье, социальное.

По его данным, с вводом в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции (НФС-3) объем воды увеличится на 30%.

«Астана не должна остаться без воды. Чтобы этого не случилось, перед акиматом стоит задача – дополнительные источники воды протянуть через водовод с канала Сатпаева (Иртыш). Этот проект сейчас разрабатывается вместе с Министерством и акиматом. Как минимум на это уйдет 3-4 года», - заключил Алтай Кульгинов.


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