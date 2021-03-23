«Астана» назвала состав на бельгийские гонки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана» возвращается в Бельгию с составом сильных и амбициозных гонщиков для того, чтобы принять участие в первых трех классических гонках: «Оксиклин Классик Брюгге — Де Панне», «Е3 Саксо Банк Классик» и «Гент-Вевельгем». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанско-канадская команда в каждой гонке постарается быть активной, использовать шансы в отрывах и будет стремиться финишировать в десятке сильнейших.Один из самых опытных «классических» гонщиков состава Уго Уль рассказывает о своих целях на ближайших гонках.«Я рад вернуться в Бельгию и принять участие в своих первых классических гонках в сезоне. Несмотря на то, что как всегда нас ожидает очень насыщенный, сложный период стратегических и нервных гонок, мне нравятся «классики» и я с нетерпением жду старта. Думаю, что после «Тиррено — Адриатико» я нахожусь в хорошей форме, уже успел неплохо отдохнуть, так что все идет как надо. Хотелось бы попасть в десятку лучших на одной из больших «классик», это было бы большим достижением для меня в первую очередь, ну, и для команды тоже. Мы будет пробовать атаковать, быть активными, так как у нас не совсем «классическая» команда и нам нужно будет использовать каждый шанс в каждой гонке, чтобы проявить себя», — отметил Уго Уль.«Возможно, мы не фавориты на классических гонках, но наши ребята мотивированы перед стартом в Бельгии, там они смогут получить бесценный опыт, а также свободу действий в отрывах и в атаках, где это будет возможно. В команде есть опытные ребята, Уго Уль и Дмитрий Груздев, есть и молодые гонщики, которые стремятся себя проявить. Наша цель — начать первый блок гонок с хорошего результата, будем пробовать финишировать в десятке в каждой из гонок. На «Омлууп Хет Ньюзблад» и «Кюрне-Брюссель-Кюрне» Евгений Федоров и Артем Захаров прекрасно отработали в отрывах, так что надеюсь, что и эта неделя в Бельгии получится хорошей», — рассказал Стефано Занини, спортивный директор.Состав команды: Евгений Федоров (Казахстан), Евгений Гидич (Казахстан), Дмитрий Груздев (Казахстан), Уго Уль (Канада), Давиде Мартинелли (Италия), Бенжамин Перри (Канада), Артем Захаров (Казахстан).Спортивные директора: Стефано Занини (Италия), Стив Бауэр (Канада), Дмитрий Муравьев (Казахстан).









