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«Астана» назвала лучших игроков команды в еврокубках
26 Декабря 2018 16:32 104
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» назвала лучших игроков клуба в еврокубках, исходя из среднего показателя Instat, заработанного на протяжении всей дистанции турнира, передает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на официальный сайт клуба.
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Исходя из среднего показателя, тройку лучших футболистов столичной команды в еврокубках составили: Марин Аничич, Бактиер Зайнутдинов и Ласло Кляйнхайслер.
ТОП-5 лучших в евросезоне:
1.Марин Аничич 254
2. Бактиер Зайнутдинов 250
3. Ласло Кляйнхайслер 245
4. Евгений Постников 240
5-6. Марин Томасов и Ненад Эрич 237
Напомним, в минувшем сезоне «Астана» в третий год подряд пробилась в групповой этап Лиги Европы, попутно установив еще один рекорд Казахстана, войдя в ТОП-50 лучших клубов УЕФА.
Ключевые слова: Спорт,
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