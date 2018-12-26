«Астана» назвала лучших игроков команды в еврокубках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» назвала лучших игроков клуба в еврокубках, исходя из среднего показателя Instat, заработанного на протяжении всей дистанции турнира, передает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Исходя из среднего показателя, тройку лучших футболистов столичной команды в еврокубках составили: Марин Аничич, Бактиер Зайнутдинов и Ласло Кляйнхайслер.

ТОП-5 лучших в евросезоне:

1.Марин Аничич 254

2. Бактиер Зайнутдинов 250

3. Ласло Кляйнхайслер 245

4. Евгений Постников 240

5-6. Марин Томасов и Ненад Эрич 237

Напомним, в минувшем сезоне «Астана» в третий год подряд пробилась в групповой этап Лиги Европы, попутно установив еще один рекорд Казахстана, войдя в ТОП-50 лучших клубов УЕФА.