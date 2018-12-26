Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -22 °С
Алматы: -7 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Астана» назвала лучших игроков команды в еврокубках

26 Декабря 2018 16:32 104
Поделиться:
«Астана» назвала лучших игроков команды в еврокубках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» назвала лучших игроков клуба в еврокубках, исходя из среднего показателя Instat, заработанного на протяжении всей дистанции турнира, передает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Новости по теме

Бывший защитник «Иртыша» заинтересовал «Рубин»
Игрок «Актобе» опередил Мхитаряна и стал лучшим футболистом Армении 2018 года «Шахтер» продлил контракт с главным тренером

Исходя из среднего показателя, тройку лучших футболистов столичной команды в еврокубках составили: Марин Аничич, Бактиер Зайнутдинов и Ласло Кляйнхайслер.

ТОП-5 лучших в евросезоне:

1.Марин Аничич 254

2. Бактиер Зайнутдинов 250

3. Ласло Кляйнхайслер 245

4. Евгений Постников 240

5-6. Марин Томасов и Ненад Эрич 237

Напомним, в минувшем сезоне «Астана» в третий год подряд пробилась в групповой этап Лиги Европы, попутно установив еще один рекорд Казахстана, войдя в ТОП-50 лучших клубов УЕФА.

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив