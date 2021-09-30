«Astana Musical» открывает свой новый театральный сезон драмой «ЕНТ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный театр «Astana Musical» открывает свой новый VI театральный сезон для зрителей. Новый сезон театра открывает драма «ЕНТ». Постановка приурочена ко Дню учителя. В числе почетных зрителей – учителя столичных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу государственной концертной организации «Қазақконцерт».

Спектакль пройдет 30 сентября в 19.30 часов в ЦКЗ «Казахстан» (Мангилик ел, 10/1).

Постановка «ЕНТ» основана на произведении известного драматурга Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна». Сюжет весьма интересен. Ученики выпускного класса приходят поздравить своего преподавателя с днём рождения. Вроде бы милый сюрприз, но это далеко не так. Здесь у каждого своя цель, от которой их отделяет лишь один шаг. Смогут ли все персонажи договориться со своей совестью? Как далеко они готовы зайти? Ведь в борьбе за корыстный интерес все средства хороши…

В постановке затронуты проблемы противостояния поколений, трудности подрастающего поколения, взаимоотношения школьников с родителями и учителями, обществом. Произведение, которое вызвало большой резонанс в 80-годы прошлого столетия, остается актуальным и в наши дни. Режиссер постановки– художественный руководитель театра «Astana Musical» Еслям Нуртазин. Артисты театра своей необычной постановкой попытаются помочь подрастающему поколению предотвратить неосознанные поступки, которые могут перерасти в большие проблемы.