«Astana Musical» открывает свой новый театральный сезон драмой «ЕНТ»
Спектакль пройдет 30 сентября в 19.30 часов в ЦКЗ «Казахстан» (Мангилик ел, 10/1).
Постановка «ЕНТ» основана на произведении известного драматурга Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна». Сюжет весьма интересен. Ученики выпускного класса приходят поздравить своего преподавателя с днём рождения. Вроде бы милый сюрприз, но это далеко не так. Здесь у каждого своя цель, от которой их отделяет лишь один шаг. Смогут ли все персонажи договориться со своей совестью? Как далеко они готовы зайти? Ведь в борьбе за корыстный интерес все средства хороши…
В постановке затронуты проблемы противостояния поколений, трудности подрастающего поколения, взаимоотношения школьников с родителями и учителями, обществом. Произведение, которое вызвало большой резонанс в 80-годы прошлого столетия, остается актуальным и в наши дни. Режиссер постановки– художественный руководитель театра «Astana Musical» Еслям Нуртазин. Артисты театра своей необычной постановкой попытаются помочь подрастающему поколению предотвратить неосознанные поступки, которые могут перерасти в большие проблемы.