«Астана» может сыграть с загребским «Динамо» во втором раунде отбора Лиги Чемпионов

НЬОН. КАЗИНФОРМ - В Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чемпиону Казахстана «Астане» досталось загребское «Динамо» . Первая игра пройдет 25/26 июля на выезде, ответная 1/2 августа дома.

При этом столичному клубу в первом раунде нужно пройти «Динамо» из Тбилиси.

Что касается выступлений «Астаны» в прошлом еврокубковом сезоне, то столичная команда играла в Лиге Конференций, но вылетела оттуда уже на старте: во втором отборочном раунде «Астана» дважды всухую проиграла польскому «Ракуву» (0:5 — в гостях и 0:1 — дома).