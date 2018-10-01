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«Астана» может оформить чемпионство уже в следующем туре

7 Октября 2018 22:49 78
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«Астана» может оформить чемпионство уже в следующем туре

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - «Астана» снова выиграла и увеличила отрыв от «Кайрата» до 10 баллов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM». 

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«Астана» в рамках 29 тура КПЛ на выезде обыграла «Актобе».

Под занавес первого тайма голом отличился Янга, и гости вышли вперед. Вскоре после перерыва Жасуланов восстановил равновесие. Однако, уже через 7 минут Мужиков забил второй гол «Астаны», который оказался победным.

2:1 - победа столичной команды, которая оторвалась от проигравшего накануне «Кайрата» уже на 10 баллов.

Тем самым, «Астана» может официально оформить очередное чемпионство уже в следующем туре.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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