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«Астана» может оформить чемпионство уже в следующем туре
7 Октября 2018 22:49 78
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - «Астана» снова выиграла и увеличила отрыв от «Кайрата» до 10 баллов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».
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«Астана» в рамках 29 тура КПЛ на выезде обыграла «Актобе».
Под занавес первого тайма голом отличился Янга, и гости вышли вперед. Вскоре после перерыва Жасуланов восстановил равновесие. Однако, уже через 7 минут Мужиков забил второй гол «Астаны», который оказался победным.
2:1 - победа столичной команды, которая оторвалась от проигравшего накануне «Кайрата» уже на 10 баллов.
Тем самым, «Астана» может официально оформить очередное чемпионство уже в следующем туре.
Ключевые слова: Спорт,
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