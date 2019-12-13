«Астана Моторс» передала 100 новых автомобилей для станции скорой помощи в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По проекту государственно-частного партнерства компания «Астана Моторс», осуществила поставку в Шымкент 100 новых автомашин «Hyundai H350 Ambulance» казахстанского производства. В торжественной церемонии вручения ключей от автомобилей принял участие аким города Ерлан Айтаханов, передает МИА «Казинформ».

Вручая ключи от новых автомобилей «Hyundai H350 Ambulance», акимат города отметил, что скорая медицинская помощь — это первое звено здравоохранения, которое должно быть оснащено современными автомобилями.

Все автомобили скорой помощи – казахстанского производства, произведенные на автосборочном предприятии компании «Астана Моторс». Они соответствуют необходимым стандартам и оснащены современным оборудованием и готовы к интенсивной эксплуатации в режиме ночной и дневной службы. Доля казахстанского содержания при сборке «Hyundai H350» достигает 33%, в том числе за счет оборудования базовой модели современным спецоснащением.





Модель «Hyundai H350 Ambulance» способна обеспечить удобную и безопасную доставку пациентов. Она имеет оптимально спроектированный салон, оснащена всем необходимым оборудованием и кондиционером. Это настоящие мобильные реанимационные палаты, в которых можно оказать самую сложную помощь по пути в больницу. Помимо этого, в автомобилях присутствуют системы кондиционирования, дополнительные приборы отопления. Такая оснащенность позволяет обеспечивать комфортное перемещение и медицинских бригад, и пациентов.

Преимуществами «Hyundai H350 Ambulance» являются высокое качество, надежность в эксплуатации и долговечность. Высочайшая надежность узлов и агрегатов этого автомобиля позволяет эксплуатировать его на протяжении долгого времени, не боясь поломок. Высококачественный двигатель, крепкая конструкция и казахстанская сборка, обеспечивающие готовность к интенсивной эксплуатации, уже создали для «Hyundai H350 Ambulance» репутацию надежного и комфортабельного автомобиля. Автосборочное предприятие компании «Астана Моторс» предоставляет гарантию производителя сроком на 3 года без ограничения пробега.







