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«Астана Моторс» будет производить автокомпоненты в Казахстане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Апреля 2023, 20:42
«Астана Моторс» будет производить автокомпоненты в Казахстане Фото: astana-motors.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Компания «Астана Моторс» будет производить в Алматы автокомпоненты для автомобилей Hyundai. Запуск предприятий намечен на начало 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В рамках официального визита правительственной делегации Республики Казахстан в Республику Корея компания «Астана Моторс» подписала договор с Youngsan Glonet Corp. Ltd. о предоставлении права производства в Казахстане автомобильных сидений по технологии Youngsan.

Также в рамках визита казахстанской делегации в Сеул 14 апреля состоится церемония подписания договора с Motrex Co Ltd., предоставляющего право компании «Астана Моторс» производить на территории Казахстана мультимедийные устройства по технологии Motrex.

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Начало строительства комплекса предприятий по производству автокомпонентов запланировано на второй квартал 2023 года, запуск производств намечен на первый квартал 2024 года.

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