Astana Media Week 2020 стартовала в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана стартовала Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. Тема нынешнего года: «Работа с построением будущего».

Традиционно Astana Media Week продлится три дня. В рамках мероприятия будут тренды в сфере медиа, а также анализ сигналов изменений в данной сфере.

В мероприятии примут участие профессионалы международной кино-,телеиндустрии, сотрудники пресс-служб центральных и местных государственных органов, национальные и региональные СМИ, иностранные телеканалы, покупатели и продавцы цифрового контента.



