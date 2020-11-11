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Astana Media Week 2020 стартовала в Нур-Султане
11 Ноября 2020 10:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана стартовала Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. Тема нынешнего года: «Работа с построением будущего».
Традиционно Astana Media Week продлится три дня. В рамках мероприятия будут тренды в сфере медиа, а также анализ сигналов изменений в данной сфере.
В мероприятии примут участие профессионалы международной кино-,телеиндустрии, сотрудники пресс-служб центральных и местных государственных органов, национальные и региональные СМИ, иностранные телеканалы, покупатели и продавцы цифрового контента.
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