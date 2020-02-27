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«Астана LRT» сменила название

27 Февраля 2020 11:35
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«Астана LRT» сменила название

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- ТОО «Астана LRT» сменило название, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Руководством города было принято решение о переименовании компании и проведения соответствующих мер по ребрендингу. В этой связи выбор был сделан на основании международного опыта в пользу наиболее оптимального названия и соотвественно логотипа, отражая в себе смысл деятельности компании, при этом соответсвующее мировым трендам», - сказал на конференции-выставке глава организации Бекмырза Игенбердинов.

Он рассказал о новом названии.

«Уважаемые жители, друзья, коллеги, позвольте представить вам новое наименование нашей компании City Transportation Systems, в переводе это означает городские транспортные системы. Название на английском языке выбрано не случайно - наша компания является членом международной организации - Международного союза общественного транспорта», - отметил он.

По его словам, основной задачей организации является развитие транспортных пассажирских перевозок, клиентоориентированность и постоянное развитие. Мнение молодого поколения также сыграло значительную роль именно в выборе наименования компании и логотипа на английском языке.

«При выборе компании и логотипа мы ориентировались на простоту самого восприятия, при этом данный логотип должен отражать направление деятельности самой компании», - заключил Б. Игенбердинов.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Азамат Сыздыкбаев

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