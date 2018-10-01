Astana LRT принимает сообщения о потерянных в автобусах вещах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О потерянных в автобусах вещах можно сообщить Astana LRT в соцсетях. Об этом сообщает Astana LRT в Facebook.

«В общественном транспорте пассажиры часто теряют свои вещи и документы. Если потеряли документ в автобусе, вы можете оставить нам сообщение в Instagram или Faceboоk и вернуть свои утерянные удостоверения личности, водительские удостоверения, пенсионные книжки, военные удостоверения», - отмечает Astana LRT.





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