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«Астана LRT» ответила на жалобы по поводу движения общественного транспорта

23 Января 2020 17:54
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«Астана LRT» ответила на жалобы по поводу движения общественного транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Компания «Астана LRT» ответила на жалобы по поводу движения общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, компания «Астана LRT», ответственная за городское движение общественного транспорта, с утра предупреждала жителей и посоветовала им не выезжать на окраину города.

«Уважаемые жители и гости города! По возможности просим Вас не выезжать на окраину города и не выходить из дома, если нет крайней необходимости. Если вы водитель, сделайте доброе дело и подвезите жителей. Сейчас в городе затруднено движение общественного транспорта. Из-за погодных условий городские маршруты временно не заезжают на некоторые остановочные пункты. Просим ознакомиться с измененными схемами маршрутов на картинках», - напомнила компания.

Однако в социальных сетях в адрес компании все еще поступают жалобы по поводу движения общественного транспорта.

«Астана LRT, почему в такую погоду приостановлено движение экспресс-автобуса 101, который едет в село Пригородное? Люди мерзнут в буране. Никто не знал о том, что автобус не будет ездить. Почему не предупредили?» - написала жительница города Ирина Семибратова.

Компания прокомментировала поступившую жалобу.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, автобусы №10 и №12 временно не заезжали в село Пригородное. Однако сейчас они работают в штатном режиме», - сообщается в комментарии компании.

По словам пресс-секретаря компании Науат Азанбаевой, на данный момент приостановлено движение 21 пригородных маршрутов.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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