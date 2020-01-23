«Астана LRT» ответила на жалобы по поводу движения общественного транспорта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Компания «Астана LRT» ответила на жалобы по поводу движения общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отметим, компания «Астана LRT», ответственная за городское движение общественного транспорта, с утра предупреждала жителей и посоветовала им не выезжать на окраину города.
«Уважаемые жители и гости города! По возможности просим Вас не выезжать на окраину города и не выходить из дома, если нет крайней необходимости. Если вы водитель, сделайте доброе дело и подвезите жителей. Сейчас в городе затруднено движение общественного транспорта. Из-за погодных условий городские маршруты временно не заезжают на некоторые остановочные пункты. Просим ознакомиться с измененными схемами маршрутов на картинках», - напомнила компания.
Однако в социальных сетях в адрес компании все еще поступают жалобы по поводу движения общественного транспорта.
«Астана LRT, почему в такую погоду приостановлено движение экспресс-автобуса 101, который едет в село Пригородное? Люди мерзнут в буране. Никто не знал о том, что автобус не будет ездить. Почему не предупредили?» - написала жительница города Ирина Семибратова.
Компания прокомментировала поступившую жалобу.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, автобусы №10 и №12 временно не заезжали в село Пригородное. Однако сейчас они работают в штатном режиме», - сообщается в комментарии компании.
По словам пресс-секретаря компании Науат Азанбаевой, на данный момент приостановлено движение 21 пригородных маршрутов.
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