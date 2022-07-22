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«Астана» крупно проиграла в стартовом матче Лиги конференций
22 Июля 2022 03:00

«Астана» крупно проиграла в стартовом матче Лиги конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Астана» на выезде сыграла с польским «Ракувом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Ракув»: Ковачевич, Рундич, Арсенич, Раковитан, Кун, Ледерман, Папаниколау, Сореску, Лопес, Гутковский, Вдовяк;
«Астана»: Милошевич, Гарсия, Поляков, Кусяпов, Габышев, Эбонг, Дарабаев, Манзорро, Эуженио, Досмагамбетов, Влут.

Хозяева мощно начали и уже на четвертой минуте после дальнего удара Ивана Лопеса ошибся Марко Милошевич. Педро Эуженио прибавил шансов гостям, когда заработал удаление Деяну Сореску, «Астана» оказалась в большинстве уже на 21-й, но к перерыву пропустила еще один мяч от Матеуша Вдовяка, а создать толком ничего у ворот соперника не вышло. После перерыва коллективы действовали на встречных курсах, затем Аслан Дарабаев уравнял составы, досрочно покинув поле, почти сразу Владислав Гутковский из пределов штрафной расстрелял Милошевича, а затем Владислав Кочергин реализовал выход один на один, итог подвел Фран Тудор — 5:0.

Ответная игра команд пройдет 28 июля в Нур-Султане.

«Ракув» (Ченстохова, Польша) — «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) 5:0 (2:0)
Голы: Лопес 4 (1:0), Вдовяк 42 (2:0), Гутковский 66 (3:0), Кочергин 77 (4:0), Тудор с пенальти 90+4 (5:0)
Удаления: Сореску 21, Дарабаев 62


Фото: Sports.kz.


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