«Астана», «Кайрат» и «Тобол» проиграли матчи в еврокубках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские футбольные клубы «Астана», «Кайрат» и «Тобол» проиграли свои матчи в европейских клубных турнирах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций «Астана» сыграла дома против финского КуПСа.

Явными фаворитами считался казахстанский клуб, уже потому, что бюджет их соперника составляет менее миллиона евро. На четвертой минуте после мастерского навеса Марина Томасова в штрафную, на дальней штанге его замкнул Тигран Барсегян, счет был открыт. После этого гости пошли вперед, создавали опасность у ворот Дмитро Непогодова, однако забить не могли и чуть не пропустили, Макс Эбонг ворвался в их штрафную и пробил в перекладину, а следом последовала ответка и Урхо Ниссиля попал в штангу. Хозяева действовали на контратаке, и это принесло им результат, в концовке первой половины Томасов сообразил навес сквозь соперников и Абат Аймбетов головой цель поразил. Симо Валакари сделал замены в перерыве и вышедший на поле Рангел быстро сократил разрыв, однако почти сразу Барсегян дальним выстрелом его вернул и тут снова после углового забил Рангел. Интрига была жива, и гости атаковали, тут свое слово при помощи Дмитро Непогодова снова сказал Рангел, следом при попустительстве обороны хозяев отметился Янис Икауниекс, время еще было, столичный клуб атаковал, а соперник пытался ловить и ничего не изменилось. 4:3 — сильнее гости.

Таким образом, по итогам двух матчей дальше прошел финский КуПС.

Алматинский «Кайрат» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы на выезде сыграл с армянским «Алашкертом».



Как передает Sports.kz , старт был тревожным для гостей, хозяева раз за разом создавали опасные моменты, но затем игра выровнялась, а в концовке первой половины коллективы обменялись голами, сперва отметился Жозе Эмболо, а затем Айбол Абикен. После перерыва алматинцы бросились вперед и пропустили на встречной атаке, Эмболо обвел сразу несколько игроков и Стаса Покатилова, отыграл этот гол, вышедший на замену Артур Шушеначев, почти сразу Денис Поляков влетел в ногу сопернику и оставил свою команду вдесятером. Армяне атаковали, а в компенсированное время гостей спасла перекладина, а затем Хосе Канте вынес мяч с ленточки и перевел действо в дополнительное время, где на первой же минуте был удален Абикен, «Алашкерт» снова сотряс перекладину ворот Покатилова, теперь уже дальним ударом, осада продолжалась и Александар Глишич затолкал мяч в сетку чемпиона Казахстана. 3:2 — сильнее «Алашкерт».

Таким образом, по итогам двух игр в раунд плей-офф турнира пробился «Алашкерт», а «Кайрат» отправится в Лигу Конференций.

Тем временем, в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций костанайский «Тобол» на выезде сыграл против словацкой «Жилины».













Победа была нужна гостям, но атаковали в основном хозяева и уже в первом тайме дважды поразили ворота Александра Мокина, сделали это Давид Дюриш и Матуш Руснак. После перерыва Ваан Бичахчан прошел к штрафной костанайцев и низом вкатил мяч в нижний угол ворот. Тут все и стало ясно, хотя казахстанский клуб боролся и пытался забить до конца, но не вышло, а вот соперник в этом преуспел. 5:0 — сильнее словацкий клуб.Таким образом, по итогам двух игр в плей-офф турнира пробилась «Жилина», а «Тобол» покидает еврокубки.