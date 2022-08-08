8 Августа 2022 19:37

Astana IT University о затопленной аудитории: Не предназначена для обучения

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Astana IT University отреагировала на видео в социальных сетях, где заметно, как вода потоком льется с потолка. Администрация университета пояснила, что аудитория не была предназначена для обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8 августа в социальных сетях было опубликовано видео одного из помещений университета, пострадавшего от дождя. В связи с этим университет сообщает следующее. Здание, в котором на данный момент базируется вуз, является одним из блоков, принадлежащих акционерному обществу «Национальная компания «QazExpoCongress». Аудитория из данного видео является административным помещением военной кафедры университета и не предназначена для обучения студентов. На данный момент, обучение в университете не проводится в связи с каникулярным периодом», - прокомментировали в Astana IT University.

Администрация вуза также сообщила, что университет совместно с АО «НК «QazExpoCongress» проводит работы по устранению последствий потопа.

«К началу нового учебного года вуз будет готов к приему и комфортному обучению студентов», - добавили в Astana IT University.

В социальных сетях сегодня распространилось видео, на котором заметно, как затопило отель Hilton Astana и Astana IT University.

Администрация отеля ответила, что гостей своевременно эвакуировали. На данный момент протечка у парадного входа остановлена.





Скрин из видео







