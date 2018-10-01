«Астана» и «Кайрат» продолжают борьбу за лидерство в КПЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» в рамках 28 тура КПЛ дома обыграла «Жетысу», а «Кайрат» камня на камне не оставил от «Актобе», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Автором первого гола в матче «Астана» - «Жетысу» стал легионер столичной команды из Кюрасао Рангело Янга. Хозяева продолжали давить и в конце встречи в течение двух минут благодаря дублю Томасова забили еще два гола. 3:0 - победа «Астаны».

Между тем в противостоянии «Кайрат- «Актобе» хозяева поля в каждом из таймов забили по три гола. До перерыва отличились Парагульгов, Жуков и Исаэл, после - Эсеола, Эппель и снова Исаэл. Лишь, пропустив пять мячей, гости сумели забить свой мяч (Аимбетов). Итог - 6:1 в пользу «Кайрата».

Это второй подряд успех алматинской команды после двух поражений кряду.

Эти победы не изменили положение вверху турнирной таблицы - действующий чемпион сохраняет семиочковое преимущество перед «Кайратом».