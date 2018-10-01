Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 1 °С
Алматы: 6 °С
USD 364.20 EUR 421.23
RUB 5.56 CNY 53.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Астана и Ханты-Мансийск договорились о сотрудничестве в сфере туризма

4 Октября 2018 06:05 113
Поделиться:
Астана и Ханты-Мансийск договорились о сотрудничестве в сфере туризма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках международной туристской выставки Astana Leisure 2018 подписан меморандум о сотрудничестве и обмене информацией, взаимном продвижении регионов, направлении турпотоков между МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Ханты-Мансийска и ТОО «Astana Convention Bureau», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Посольства Казахстана в России.

Новости по теме

Жителей и гостей столицы ждет бесплатная экскурсия по левобережью
Презентован проект «карманного путеводителя» по Восточному Казахстану Госпрограмму развития туризма разработают до нового года

Проведены переговоры о сотрудничестве с 18 представителями туристской сферы Казахстана, средствами массовой информации, блогерами.

Широкой публике был представлен турпотенциал Ханты-Мансийска: транспортная доступность, проводимые событийные и спортивные мероприятия, возможности инфраструктуры, предложения туроператоров.

Напомним, ранее «Astana Convention Bureau» подписала меморандум о сотрудничестве с туристическим информационным центром Томска.

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туризм, Астана, Россия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив