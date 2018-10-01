Астана и Ханты-Мансийск договорились о сотрудничестве в сфере туризма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках международной туристской выставки Astana Leisure 2018 подписан меморандум о сотрудничестве и обмене информацией, взаимном продвижении регионов, направлении турпотоков между МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Ханты-Мансийска и ТОО «Astana Convention Bureau», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Посольства Казахстана в России.

Проведены переговоры о сотрудничестве с 18 представителями туристской сферы Казахстана, средствами массовой информации, блогерами.

Широкой публике был представлен турпотенциал Ханты-Мансийска: транспортная доступность, проводимые событийные и спортивные мероприятия, возможности инфраструктуры, предложения туроператоров.

Напомним, ранее «Astana Convention Bureau» подписала меморандум о сотрудничестве с туристическим информационным центром Томска.