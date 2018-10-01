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Астана и Ханты-Мансийск договорились о сотрудничестве в сфере туризма
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках международной туристской выставки Astana Leisure 2018 подписан меморандум о сотрудничестве и обмене информацией, взаимном продвижении регионов, направлении турпотоков между МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Ханты-Мансийска и ТОО «Astana Convention Bureau», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Посольства Казахстана в России.
Проведены переговоры о сотрудничестве с 18 представителями туристской сферы Казахстана, средствами массовой информации, блогерами.
Широкой публике был представлен турпотенциал Ханты-Мансийска: транспортная доступность, проводимые событийные и спортивные мероприятия, возможности инфраструктуры, предложения туроператоров.
Напомним, ранее «Astana Convention Bureau» подписала меморандум о сотрудничестве с туристическим информационным центром Томска.
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