Астана и Алматы входят в топ-5 новогодних путешествий российских туристов в СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших городов СНГ для новогодних и зимних путешествий туристов в декабре и январе 2019 года, передает МИА «Казинформ».

Астана и Алматы - в первой пятерке самых популярных у туристов в СНГ.



В первую десятку городов СНГ у туристов этой зимой входят Минск в Беларуси, Баку в Азербайджане, Астана в Казахстане, Ереван в Армении, Алматы в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Кырызстане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.



По данным ТурСтат, туристы приезжают в города и страны СНГ зимой в среднем на 3 - 5 дней.



Российские туристы тратят на зимние туры в города и на курорты СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.



Туры на горнолыжные курорты Шымбулак под Алматы, Шахдаг а Азербайджане, Логойск и Силичи под Минском пользуются наибольшей популярностью у туристов стран СНГ.



Рейтинг представлен по результатам анализа популярности турпоездок.