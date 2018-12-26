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вчера 22:15 201
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Астана и Алматы входят в топ-5 новогодних путешествий российских туристов в СНГ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших городов СНГ для новогодних и зимних путешествий туристов в декабре и январе 2019 года, передает МИА «Казинформ».
Астана и Алматы - в первой пятерке самых популярных у туристов в СНГ.
В первую десятку городов СНГ у туристов этой зимой входят Минск в Беларуси, Баку в Азербайджане, Астана в Казахстане, Ереван в Армении, Алматы в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Кырызстане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.
По данным ТурСтат, туристы приезжают в города и страны СНГ зимой в среднем на 3 - 5 дней.
Российские туристы тратят на зимние туры в города и на курорты СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.
Туры на горнолыжные курорты Шымбулак под Алматы, Шахдаг а Азербайджане, Логойск и Силичи под Минском пользуются наибольшей популярностью у туристов стран СНГ.
Рейтинг представлен по результатам анализа популярности турпоездок.
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