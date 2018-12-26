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Астана и Алматы входят в топ-5 новогодних путешествий российских туристов в СНГ

26 Декабря 2018 09:14 189
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Астана и Алматы входят в топ-5 новогодних путешествий российских туристов в СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших городов СНГ для новогодних и зимних путешествий туристов в декабре и январе 2019 года, передает МИА «Казинформ».

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Астана и Алматы - в первой пятерке самых популярных у туристов в СНГ.

В первую десятку городов СНГ у туристов этой зимой входят Минск в Беларуси, Баку в Азербайджане, Астана в Казахстане, Ереван в Армении, Алматы в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Кырызстане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

По данным ТурСтат, туристы приезжают в города и страны СНГ зимой в среднем на 3 - 5 дней.

Российские туристы тратят на зимние туры в города и на курорты СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.

Туры на горнолыжные курорты Шымбулак под Алматы, Шахдаг а Азербайджане, Логойск и Силичи под Минском пользуются наибольшей популярностью у туристов стран СНГ.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности турпоездок.

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Ключевые слова: СНГ, Туризм,
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