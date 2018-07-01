Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 14 °С
Алматы: 26 °С
USD 345.68 EUR 404.45
RUB 5.48 CNY 50.91
Скачать

Астана и Алматы в топе-10 городов СНГ для летних путешествий-2018

24 Июля 2018 20:54 140
Поделиться:
Астана и Алматы в топе-10 городов СНГ для летних путешествий-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов СНГ для летних путешествий туристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТурСтат.

Новости по теме

С 50% скидками можно будет посетить Бурабай с 1 августа
Финалисткам «Мисс СНГ-2018» показали красоты Бурабая Сакральные места Жамбылской области посетили школьники из Северного Казахстана

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности турпоездок летом 2018 года. Баку, Минск и Алматы лидируют в рейтинге летних путешествий в города стран СНГ. 

Топ-10 городов СНГ у туристов нынешним летом составляют Баку в Азербайджане, Минск в Беларуси, Алматы в Казахстане, Ереван в Армении, Астана в Казахстане, Бишкек в Кыргызстане, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

По данным ТурСтат, туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на 2 дня и затем отдыхают на курортах Каспийского моря в Баку, на озере Нарочь - в Беларуси, на горном курорте Шымбулак в Алматы, на курорте Боровое - в Казахстане, на озере Иссык-Куль - в Кыргызстане.

Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а в турах выходного дня (уик-енд) и шопинг-турах лидируют Баку и Астана.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Туризм,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив