Астана и Алматы в топе-10 городов СНГ для летних путешествий-2018
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов СНГ для летних путешествий туристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТурСтат.
Рейтинг представлен по результатам анализа популярности турпоездок летом 2018 года. Баку, Минск и Алматы лидируют в рейтинге летних путешествий в города стран СНГ.
Топ-10 городов СНГ у туристов нынешним летом составляют Баку в Азербайджане, Минск в Беларуси, Алматы в Казахстане, Ереван в Армении, Астана в Казахстане, Бишкек в Кыргызстане, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.
По данным ТурСтат, туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на 2 дня и затем отдыхают на курортах Каспийского моря в Баку, на озере Нарочь - в Беларуси, на горном курорте Шымбулак в Алматы, на курорте Боровое - в Казахстане, на озере Иссык-Куль - в Кыргызстане.
Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а в турах выходного дня (уик-енд) и шопинг-турах лидируют Баку и Астана.
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