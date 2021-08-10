Astana Hub запустил программу для финансирования IT-стартапов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» запустил программу для финансирования IT-стартапов. Об этом сообщил директор офиса PR, маркетинга и ивентов «Astana Hub» Марат Шакен на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, «Astana Hub» был создан по поручению Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в 2018 году. С тех пор было сделано уже немало. В целом, миссия Astana Hub звучит так: Развитие стартапов. Экосистемы. Поддержка любых форм стартапов на любых стадиях. За эти несколько лет была проведена большая работа. Если коротко, в цифрах, то Astana Hub предоставляет не материальную поддержку в виде обучающих программ, таких как Инкубационная программа для стартапов на начальной стадии, либо акселерационные программы на стадиях, в которых уже есть «Продукт маркет фит» или «Скил». Также Astana Hub предоставляет налоговые и визовые преференции своим участникам», – сказал М. Шакен.

По его словам, в орбите Astana Hub уже 638 стартапов, они прошли все программы, 507 компаний являются участниками Astana Hub. Они, получая налоговые льготы, берут на себя встречные обязательства – отчисляют в Astana Hub 1% от доходов. Первые отчисления Astana Hub начал получать летом 2020 года, накопившуюся сумму Astana Hub готов реинвестировать в развитие системы.

М. Шакен также рассказал о программе Seed money. Это финансирование стартапов на трех стадиях. Первая – MVP, когда у стартапа есть какой-то минимальный продукт с первыми пользователями, с подтвержденной идеей. На этой стадии выдается финансирование в размере до 5 миллионов тенге. Вторая стадия – «Продукт маркет фит», когда у стартапа есть подтвержденная бизнес-модель, наличие клиентов и, возможно, инвестиций. На этой стадии Astana Hub выдает до 10 миллионов тенге. Третья стадия – «Скил», выдается до 20 миллионов тенге, это для стартапов, которые уже показали «трекшн», как минимум шестимесячный, имеют положительный «инд экономикл» и, соответственно, готовы развиваться.

Как отметил М. Шакен, подробности можно узнать на сайте компании https://astanahub.com/.

Средства, полученные от Astana Hub, можно тратить на развитие продукта, маркетинговые расходы, заработную плату, закуп оборудования, покупку лицензий. Нецелевое расходование средств предотвращается специальными процедурами, которые стартапы должны выполнять.

М. Шакен подчеркнул, что средства на программу «Seed money» – это отчисления участников Astana Hub, которые производятся в течение трех лет.