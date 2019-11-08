Astana Hub в Атырау представил программу развития региональных стартапов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Astana Hub представил программу развития региональных стартапов в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Команда Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» с программой «Startup Sapary» побывает в 17 областных центрах и городах республиканского значения Казахстана. Где будет презентован интенсивный курс «Школа Стартапа» для всех молодых предпринимателей с идеей в сфере IT. В рамках презентации в Атырау прошел круглый стол на тему «Цифровизация нефтегазовой отрасли», посвященный проектам в нефтегазовой сфере.









«В построении инновационной экосистемы страны очень важно развитие стартап-культуры в регионах. На сегодняшний день наметился тренд по открытию IT-хабов в разных уголках нашей страны. За два года работы технопарку Astana Hub удалось выстроить успешную модель подготовки и развития технологических предпринимателей. Так, была разработана программа «Startup Sapary», в рамках которой наши менторы поедут в областные центры и города республиканского значения. Мы готовы поддержать каждый региональный ІТ-хаб», - говорит исполнительный директор Astana Hub Адлет Нургожин.

По итогам всех поездок команда Astana Hub планирует дать оценку текущего состояния инновационной экосистемы, степень готовности IT - сообщества к цифровизации инфраструктуры и отраслей региона. Затем будет разработан индивидуальный план сотрудничества по развитию каждого региона, который включает в себя обучающие программы Astana Hub и передачу методологий и опыта.





Отмечается, Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub - занимается подготовкой и развитием стартап-проектов. В технопарке действуют бесплатные программы развития IT-стартапов: школа стартапа, программы инкубации и акселерации. Roadshow Astana Hub – это программа по подготовке и отправке казахстанских стартапов на крупнейшие технологические выставки мира.

На Тенгизе выявили и пресекли игорный бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Игорный бизнес был выявлен в результате оперативно-розыскных мероприятий в вахтовом поселке «Тенгиз» Жылыойского района. При осмотре игрового клуба были изъяты мониторы марок «Samsung», «Beng», модем марки «TP-LINK», видеорегистратор марки «HiWatch», термопринтеры марок «ThermalReceiptPrinter», «Xprinter», «Rongta», считыватели марок «Honeywell», «Datecs», системные блоки марок «Delux», «QMax», «CROWN», телевизоры марок «Samsung», «Elenberg». А также изъяты денежные средства», - сообщили в управление профилактической работы и контроля Департамента экономический расследований по Атырауской области.

Проинформировав, что Жылыойским районным судом владелец игрового клуба был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса).

Всего с начала 2019 года на территории Атырауской области пересечена деятельность 11 незаконных игорных заведений, изъяты рулетка, игровые автоматы, термопринтеры и наличные деньги.



