Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

«Astana Hub» расширяет сотрудничество с ПГУ имени С. Торайгырова

19 Августа 2019, 12:10
«Astana Hub» расширяет сотрудничество с ПГУ имени С. Торайгырова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие инновационной экосистемы и человеческого капитала обозначили в меморандуме, который подписали сегодня на втором межрегиональном IT-форуме «Современные информационные технологии и бизнес» в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Международный технопарк IT - стартапов «Astana Hub».

Форум с участием молодых предпринимателей инновационного сектора, основателей IT - стартапов, инвесторов, бизнес-ангелов и представителей технологического бизнеса проходит в «Доме инвесторов» в Павлодаре.

Со стороны государства участие в IT-форуме принимает также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, прибывший в Павлодарскую область с рабочим визитом.

На протяжении всего дня гостям со всего Казахстана будут представлены 17 проектов, которые разработали павлодарские IT-специалисты. Здесь же будут вручены призы победителям серии хакатонов, проходивших в Павлодаре в этом году с призовым фондом 1.5 млн тенге.
Astana Hub на форуме сегодня представляет CEO технопарка господин Джозеф Циглер, который поделится последними новостями столичной стартап-культуры и инновационного предпринимательства. В своем выступлении господин Циглер анонсировал предстоящий тур по Казахстану от Astana Hub – «Startup-Sapary» - и отметил важность развития регионального предпринимательства как неотъемлемую часть формирования экосистемы страны.

Во время форума планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Павлодарском Государственным Университетом им. С. Торайгырова и Astana Hub, который будет предусматривать работы по проведению совместных мероприятий, направленных на популяризацию технологической деятельности, развитие инвестиционной культуры и решение актуальных задач для региона и индустрии.

Стоит отметить, что в целях развития регионального технологического предпринимательства Astana Hub сотрудничает со столичными вузами, а также ведет работу с казахстанскими технопарками по реализации и продвижению инновационных и стартап проектов и проведению совместных обучающих мероприятий и профессионального нетворкинга.

photo

Павлодарская область   Вузы   Связь, ТВ, IT  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной