Astana Half Marathon пройдет 16 июня в столице
16 июня в Астане пройдет один из самых масштабных забегов Astana Half Marathon. Маршрут проложен по самым знаковым достопримечательностям столицы. В этом году на старт выйдут 6 000 атлетов из более чем 20 стран мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Организатором забега выступает корпоративный фонд «Смелость быть первым», который с 2012 года ежегодно проводит крупнейшее беговое событие Центральной Азии Almaty Marathon и ряд других любительских стартов.
Участники Astana Half Marathon стартуют с площади перед территорией EXPO, пробегут по центральным улицам города, мимо монумента «Байтерек», торгового центра «Хан Шатыр», Дворца Независимости и Ботанического сада.
Мероприятие включено в Ассоциацию международных стартов и пробегов AIMS, а трассы полумарафона сертифицированы в соответствии со стандартами World Athletics.
— С 2022 года география мероприятий фонда «Смелость быть первым» расширилась, охватив не только Алматы, но и Астану, Туркестан. Мы ставим перед собой амбициозную цель: зажечь любовь к бегу во всех уголках Казахстана, подобно тому, как это произошло в Алматы, который по праву можно назвать беговой столицей нашей страны. Наша миссия — популяризировать спорт и активный образ жизни, а также сделать бег доступным и привлекательным для людей всех возрастов и физических возможностей, — отметил председатель попечительского совета корпоративного фонда «Смелость быть первым» Галимжан Есенов.
В 2024 году на старте представлено 4 дистанции: 21,1 км (полумарафон), 10 км, 10 км (скандинавская ходьба) и командная эстафета Экиден. Стоит отметить, что Astana Half Marathon привлекает бегунов со всего мира своей ровной трассой, что создает идеальные условия для достижения личных рекордов.
Все участники, пробежавшие свою дистанцию на Astana Half Marathon, получат на финише медаль. Призеры в возрастных категориях на всех дистанциях, а также победители абсолютной категории будут награждены ценными и денежными призами от партнеров и спонсоров.
Для участия необходимо зарегистрироваться и оплатить участие на сайте almaty-marathon.kz.
Регистрация завершится 3 июня или по достижению общего количества участников.