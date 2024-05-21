Astana Half Marathon пройдет 16 июня в столице

16 июня в Астане пройдет один из самых масштабных забегов Astana Half Marathon. Маршрут проложен по самым знаковым достопримечательностям столицы. В этом году на старт выйдут 6 000 атлетов из более чем 20 стран мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Организатором забега выступает корпоративный фонд «Смелость быть первым», который с 2012 года ежегодно проводит крупнейшее беговое событие Центральной Азии Almaty Marathon и ряд других любительских стартов.

Участники Astana Half Marathon стартуют с площади перед территорией EXPO, пробегут по центральным улицам города, мимо монумента «Байтерек», торгового центра «Хан Шатыр», Дворца Независимости и Ботанического сада.

Мероприятие включено в Ассоциацию международных стартов и пробегов AIMS, а трассы полумарафона сертифицированы в соответствии со стандартами World Athletics.

— С 2022 года география мероприятий фонда «Смелость быть первым» расширилась, охватив не только Алматы, но и Астану, Туркестан. Мы ставим перед собой амбициозную цель: зажечь любовь к бегу во всех уголках Казахстана, подобно тому, как это произошло в Алматы, который по праву можно назвать беговой столицей нашей страны. Наша миссия — популяризировать спорт и активный образ жизни, а также сделать бег доступным и привлекательным для людей всех возрастов и физических возможностей, — отметил председатель попечительского совета корпоративного фонда «Смелость быть первым» Галимжан Есенов.

В 2024 году на старте представлено 4 дистанции: 21,1 км (полумарафон), 10 км, 10 км (скандинавская ходьба) и командная эстафета Экиден. Стоит отметить, что Astana Half Marathon привлекает бегунов со всего мира своей ровной трассой, что создает идеальные условия для достижения личных рекордов.

Фото: акимат г. Алматы

Все участники, пробежавшие свою дистанцию на Astana Half Marathon, получат на финише медаль. Призеры в возрастных категориях на всех дистанциях, а также победители абсолютной категории будут награждены ценными и денежными призами от партнеров и спонсоров.

Для участия необходимо зарегистрироваться и оплатить участие на сайте almaty-marathon.kz.

Регистрация завершится 3 июня или по достижению общего количества участников.