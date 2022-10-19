«Астана хаб» откажется от госфинансирования с 2026 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Юрий Ли спросил министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о том, когда «Астана хаб» намерен выйти на самоокупаемость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Резиденты «Астана хаб» за третий квартал этого года заработали порядка 117 миллионов долларов. Если один процент от этой суммы идет в бюджет «Астана хаб», получается, что это вполне прибыльное предприятие. Вместе с тем, в проекте бюджета на этот год для поддержки вашей подведомственной структуры предусмотрено порядка 4,5 млрд бюджетных средств. Когда «Астана хаб» выйдет на полную самоокупаемость без дополнительных бюджетных инвестиций? В этих 117 млн долларов учтены доходы майнеров или эту сумму удалось заработать после исключения майнинговых компаний из числа резидентов «Астана хаб?» - сказал Юрий Ли на пленарном заседании Мажилиса.

Министр подтвердил рост доходов компании.

«Действительно, мы наблюдаем рост доходов участников «Астана хаб» и в этом году за девять месяцев он составил порядка 150 млрд тенге. Пропорционально понятно, доходы «Астана хаб» растут. Наша задача стабилизировать эти доходы чтобы выйти на самоокупаемость. Но необходимо учитывать, что «Астана хаб» как и все предприятия получая доходы, отчисляет все виды налогов. Цель у нас конкретно с 2026 года отказаться от финансирования из республиканского бюджета и «Астана хаб» станет полностью окупаемым», - ответил глава МЦРИАП.

«С 2024 по 2026 год мы планируем поэтапно сокращать финансирование из бюджета пропорционально тем суммам, которые в доходах отражаются. По сумме доходов, 117 миллионов долларов – действительно была сформирована после исключения из списка резидентов «Астана хаб» компаний, которые предоставляли в аренду вычислительные ресурсы для майнеров», - добавил Б. Мусин.

Фото: strategy2050.kz