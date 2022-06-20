Astana Finance Days состоится 27-29 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27-29 июня Международный финансовый центр «Астана» проводит ежегодную конференцию Astana Finance Days, передает МИА «Казифнорм».

Astana Finance Days (AFD) – это одна из крупнейших финансовых конференций в регионе, ежегодно проводимая Международным финансовым центром «Астана». За 2018-2021 годы AFD привлек более 15000 участников из 100 стран мира. В этом году конференция посвящена тематике «Устойчивость. Социальная ответственность. Рост».

Для удобства участников и спикеров конференция состоится в гибридном формате — с возможностью как офлайн, так и онлайн-участия. Участие в мероприятии бесплатное, регистрация обязательна.

Допуск на мероприятия AFD осуществляется на основании бейджей, выдаваемых зарегистрированным участникам в Центре аккредитации, расположенном в МФЦА.

Трансляция панельных сессий AFD будет доступна зарегистрированным участникам на сайте www.astanafindays.org.

