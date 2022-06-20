Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Astana Finance Days состоится 27-29 июня

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Июня 2022, 11:25
Astana Finance Days состоится 27-29 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27-29 июня Международный финансовый центр «Астана» проводит ежегодную конференцию Astana Finance Days, передает МИА «Казифнорм».

Astana Finance Days (AFD) – это одна из крупнейших финансовых конференций в регионе, ежегодно проводимая Международным финансовым центром «Астана». За 2018-2021 годы AFD привлек более 15000 участников из 100 стран мира. В этом году конференция посвящена тематике «Устойчивость. Социальная ответственность. Рост».

Для удобства участников и спикеров конференция состоится в гибридном формате — с возможностью как офлайн, так и онлайн-участия. Участие в мероприятии бесплатное, регистрация обязательна.

Допуск на мероприятия AFD осуществляется на основании бейджей, выдаваемых зарегистрированным участникам в Центре аккредитации, расположенном в МФЦА.

Трансляция панельных сессий AFD будет доступна зарегистрированным участникам на сайте www.astanafindays.org.


Астана   Экономика   МФЦА - фин. центр "Астана"  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане