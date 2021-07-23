«Астана» добилась исторического для Казахстана результата в еврокубках
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций столичная «Астана» на своем поле одержала победу над греческим «Арисом» (2:0), и этот результат стал историческим для Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Во-первых, эта первая победа казахстанской команды в новом еврокубке — Лиге Конференций.
Более того, представители Казахстана ни разу не обыгрывали греческие команды в еврокубках с разницей более чем в один мяч. В 2007 году костанайский «Тобол» в Кубке Интертото дважды с минимальным счетом (1:0) переиграл ОФИ. В остальных четырех матчах отечественных клубов против греческих команд были зафиксированы три поражения и одна ничья.
Также «Астана» установила клубное достижение, впервые обыграв команду из Греции.
Ответный матч состоится 29 июля в Салониках (Греция).
Ранее сообщалось о том, что «Астана», «Тобол» и «Шахтер» дебютируют в Лиге Конференций УЕФА.
Фото: fcastana.kz
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