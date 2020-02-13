«Астана Балет» выступит в Алматы с новыми постановками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Театр «Астана Балет» представит свои лучшие постановки и премьеры в Алматы. Гастроли творческого коллектива состоятся в рамках празднования 175-летия Абая. В течение четырех дней - 19, 21, 22 и 23 февраля на сцене ГАТОБ имени Абая покажут насыщенную программу. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе театра, в первый день коллектив представит свое основное танцевальное направление – неоклассику и современную хореографию в трех одноактных балетах. Так, вечер Astana Ballet presents включает в себя шедевр Джорджа Баланчина Concerto Barocco, A Journey of Memory Раймондо Ребека и Love’s Lost Idols Николо Фонте.

21, 22 и 23 февраля состоится алматинская премьера балета-сказки «Золушка». Великолепная музыка Сергея Прокофьева, потрясающие масштабом декорации, красочные костюмы и знакомый с детства сюжет – хореограф Надежда Калинина собрала воедино четыре слагаемых успешного спектакля, помножила их на волшебную хореографию и искрометный юмор, создав феерический балет для детей и взрослых.

По словам руководства, балет в двух действиях адаптируют под сцену ГАТОБ имени Абая. Создатели пообещали, что ни одна деталь этого спектакля не исчезнет и алматинцы увидят спектакль во всем его великолепии. В партии Золушки выступят заслуженный деятель Казахстана Татьяна Тен, Назерке Аймухаметова и Дарина Кайрашева; партию Принца исполнят Казбек Ахмедьяров, Сундет Султанов и Фархад Буриев.

«Безусловно, это большая ответственность - представлять свое творчество в Алматы, ведь именно там находится школа, воспитавшая целую плеяду артистов. Там работают наши педагоги-наставники, живут родные и, конечно же, зрители – особенные, эмоциональные, интеллектуальные и открытые», - рассказала главный балетмейстер театра Мукарам Авахри.

Также для посетителей театра будет доступна выставка одного из самых востребованных фотографов в балетном мире - Алексея Кривцова. Его работы, созданные в сотрудничестве с «Астана Балет», позволяют взглянуть на балерин и танцовщиков с совершенно удивительных, а порой - неожиданных ракурсов. Каждая фотография этой выставки – произведение искусства, которое воспевает балетную грацию и мастерство, индивидуальность казахстанского балета и каждого артиста.