«Астана Балет» впервые выступит в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау впервые на сцене областного драматического театра имени Махамбета Утемисова выступит творческий коллектив «Астана Балет». Гастроли пройдут в течение двух дней - 12 и 13 марта в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбайулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В программу войдут одноактный балет Джорджа Баланчина «Серенада» и концертная программа «Наследие Великой степи».

Балет, вошедший в «Золотой фонд балета XX века» - знаменитая «Серенада» Джорджа Баланчина по праву считается одним из ярчайших шедевров американского хореографа. Премьера, состоявшаяся на сцене театра «Астана Балет» в 2017 году, стала значимым событием для всего казахстанского балетного искусства. Тогда коллектив стал первым театром в Центральной Азии, представившим на своей сцене спектакли в сотрудничестве с Фондом Джорджа Баланчина. Постановщиком «Серенады» выступила балетмейстер Виктория Саймон, воссоздавшая более 25 балетов Баланчина по всему миру.

Во втором отделении коллектив представит программу «Наследие Великой степи», которая демонстрирует исключительную самобытность казахской культуры. Каждая хореографическая миниатюра в постановке заслуженных деятелей Айгуль Тати и Мукарам Авахри – это предание, отражающее многоликую философию мировоззрения кочевого народа.

В программе собраны последние достижения казахского хореографического искусства, представлены оригинальные и необычные сочетания этнографических элементов, танцевальных традиций и современных балетмейстерских решений.

Программа «Наследие Великой степи» традиционно входит в гастрольную афишу театра. Ей одинаково восторженно рукоплескали в Лондоне, Милане, Монако, Нью-Йорке и многих других странах. Британский «Таймс» отметил национальный колорит, богатство костюмов и чудесное исполнение казахстанских артистов.

«Мы давно хотели посетить Атырау с гастролями и показать наше искусство гостям и жителям этого славного города, население которого понимает и высоко ценит культуру. Неслучайно в гастрольную программу были включены известный всему миру одноактный балет Джорджа Баланчина «Серенада» и гордость нашей репертуарной афиши, признанный казахстанским и зарубежным зрителем национальный блок – «Наследие Великой Степи». Надеемся, искусство наших артистов и всей творческой команды театра надолго останется в сердцах местных зрителей», - отметила балетмейстер-постановщик Айгуль Тати.

К слову, 25-26 марта столичный коллектив выступит с этой же программой в Семее на сцене театра имени Абая.