«Астана Балет» с успехом завершил свой первый гастрольный тур по США

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Калифорния встретила артистов «Астана Балет» солнечной погодой и что важнее - бурными овациями: труппа столичного театра покорила сердца жителей Сан-Франциско, Сан-Диего и Лос-Анджелеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Астана Балет».

В течение четыре дней – с 19 по 22 ноября – артисты представляли казахстанское балетное искусство на сценах лучших театров крупнейших городов Западного побережья. Это Театр Хербст в Сан-Франциско, Калифорнийский центр искусств и Театр Сприкелс в Сан-Диего, а также знаменитый Сабан театр в Лос-Анджелесе, который на протяжении многих десятилетий был ведущим театром кинокомпании «20 век Фокс».





По словам артистов, насыщенная и сложная программа, активный гастрольный график, ежедневные выступления и перелеты между ними оказались непростым испытанием, но закалили характер и вдохновили на покорение новых вершин.

Все четыре дня выступлений прошли при аншлаге, зрители не сдерживали эмоций и провожали артистов громкими аплодисментами, цветами и возгласами «браво». Знакомство с труппой началось с визитной карточки театра – программы «Наследие Великой степи», в которую вошли самые красочные образцы казахского народного танца. В антракте зрители с оживлением обсуждали звучание национальной музыки, яркие художественные образы и выразительную хореографию.





«Колоссальное впечатление на меня произвел национальный танец. Это совершенно иная пластика тела и настроение – такое не часто увидишь, особенно здесь, в Калифорнии. Меня поразило богатство костюмов, эти красочные цвета и, конечно, музыка. В ней было что-то воодушевляющее. Для меня этот вечер стал приятным открытием, и я надеюсь когда-нибудь снова увидеть выступление этой прекрасной труппы», - рассказала жительница Сан-Франциско Сьюзан Галант.





Представили артисты театра и «местный» продукт – одноактный балет американского хореографа Николо Фонте – «Love’s Lost Idols» - лиричный и захватывающий, погружающий в состояние медитации балет, который отвечает на извечный вопрос: «Как можно жить и любить, если все, что мы знаем и любим, когда-нибудь закончится?».

Работы приглашенного хореографа Рикардо Амаранте – «Love Fear Loss» и «A Fuego Lento» неизменно вызывают восторг зрителей в любой точке земного шара, и США не стали исключением: овации после финального «A Fuego Lento», казалось, длились вечность.

«Браво, это было великолепное представление на очень высоком уровне. Приятно, что привезли разнообразную программу, показали современный и национальный балет, это позволило артистам проявить себя в разных амплуа. Я думаю, у труппы большое будущее, мы будем рады видеть их снова в США!» - поделился житель Лос-Анджелеса Брайан Митчел.

По возвращению в Казахстан, артистов театра «Астана Балет» ждет подготовка к большой зимней премьере балета «Золушка», которая состоится 20-22 декабря, и показу новогоднего спектакля для всей семьи – «Щелкунчик» с 26 по 31 декабря включительно.

Театр «Астана Балет» имел честь представить казахстанское балетное искусство на лучших сценах Казахстана, России, КНР, Франции, Великобритании, Польши, Кореи, Австрии, Венгрии и др.