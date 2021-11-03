«Астана Балет» с успехом выступил в Дубае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Дубае с успехом завершились гастроли театра «Астана Балет». Столичный театр выступал на сцене Дубай оперы с 27 по 30 октября: зрители по достоинству оценили насыщенную гастрольную программу и мастерство казахстанских артистов, отблагодарив горячими аплодисментами и возгласами «браво». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Мы находимся в городе Дубае, очень отрадно, что дубайская публика тепло встретила наш коллектив и оценила бурными овациями. Нас очень порадовал полный зал. Мы давно стремились попасть на этот рынок и надеемся, что «Астана Балет» станет постоянным гостем в ОАЭ. Различные национальности, сплетенные здесь, позволяют нам рассчитывать на то, что репертуар театра, накопленный за 9 лет, будет востребован и в Арабских Эмиратах. Огромное спасибо артистам и организатором данного тура. Мы уверены, что вернемся еще не раз», - сказал директор театра «Астана Балет» Александр Совостьянов.

Вниманию ценителей высокого искусства представили удивительные хореографические жемчужины, которые объединяет пленительная красота Востока: культовый спектакль «Легенда о любви» и балет «Султан Бейбарс».

Свой гастрольный тур «Астана Балет» открыл балетом в трех действиях «Легенда о любви», созданным Юрием Григоровичем на музыку Арифа Меликова. В основе сюжета - древняя восточная легенда. Спектакль поражает оригинальной хореографией, наполненной удивительной легкостью и изысканностью пластических линий, хитросплетением сюжетных линий, яркими массовыми сценами и самозабвенными дуэтами, полными неги и чувственности. Впервые спектакль был представлен в Мариинском, а затем блистал на сцене Большого театра.

В разные дни заглавные партии исполнили Мехменэ Бану – Айнур Абильгазина; Ферхад – Сундет Султанов и Илья Манаенков; Ширин – Назерке Аймухаметова; Визирь – Фархад Буриев и Бауржан Мекембаев.

29 и 30 октября публике представили масштабный и зрелищный спектакль «Султан Бейбарс», повествующий о жизненном пути Султана Египта и Сирии. В создании постановки приняли участие талантливые деятели казахстанского искусства: хореограф-постановщик – заслуженный деятель РК Мукарам Авахри, композиторы – Хамит Шангалиев и Алибек Альпиев, автор либретто – поэт, заслуженный деятель РК Бахыт Каирбеков.

Красивые и яркие массовые сцены, богатые костюмы, невероятная техничность исполнения и художественные средства с фантазийными элементами мистики создают полное ощущение сверхреальности происходящего на сцене и не оставляют шансов остаться равнодушными! Премьера состоялась в декабре 2020 года.

Партии исполнили солисты театра Сундет Султанов, Айдан Калжан, Фархад Буриев, Уэсли Карвальо, Айнур Абильгазина, Аяулым Макумова, Алия Айтбаева.

«Тщательно продуманные костюмы и выразительная музыка направлены на создание совершенно яркой и эмоциональной постановки, безукоризненно продуманной для создания драматического эффекта. Эмоции от спектакля нарастали, поднимаясь на новый уровень, оставив меня и аудиторию в целом в полном восторге», - сказал зритель Шериф Шафи.

Это первые гастроли Театра «Астана Балет» в ОАЭ. Ранее казахстанский коллектив выступал на ведущих сценах США, Франции, Италии, России, Китая, Бельгии и Японии. Гастроли состоялись при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в рамках празднования 30-летия Независимости РК.