«Астана Балет» привезет «Золушку» в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В театре «Астана Балет» представили балет-сказку «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева. Долгожданная премьера имела невероятный успех. Спектакль встретили бурными овациями и восторгом как детской, так и взрослой аудитории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Билеты на спектакли всей премьерной серии были распроданы за месяц до премьеры, сообщил на пресс-конференции директор театра Александр Совостьянов.

«В нашем репертуаре это вторая новогодняя сказка. У нас уже есть прекрасный балет «Щелкунчик». «Золушка», я надеюсь, оставит сильнейший след в предновогоднем настроении гостей и жителей нашего города. Нас очень радует солд-аут на первые дни премьеры. На 7 и 8 января билеты ещё есть», - добавил он.

Это первое воплощение знаменитой сказки Шарля Перро на балетной сцене Казахстана. Хореографом-постановщиком выступила Надежда Калинина, лауреат и призер множества международных конкурсов и фестивалей.





«Мне было очень приятно и ответственно принять приглашение осуществить постановку балета «Золушка» со сложнейшей музыкой Сергея Прокофьева. Балет у нас в двух действиях, а не в трех, как написано композитором, было сложно отсекать какие-то потрясающие музыкальные фрагменты. Это первый спектакль с подобным масштабом в плане декораций, в котором задействовано такое большое количество людей», - сообщила хореограф.

Сказочное настроение спектакля создают красочные декорации и костюмы художника Сергея Новикова, а благодаря световому оформлению и видеопроекциям, каждая новая сцена в постановке создает ощущение реального путешествия по страницам волшебной книги.

«Театром была проделана колоссальная работа. Стояла задача воплотить в реальность главную идею оформления спектакля – дневник маленькой девочки, ее мир фантазии», - добавил Сергей Новиков.

Как было отмечено на пресс-конференции, театр продолжает представлять спектакли при участии симфонического оркестра под управлением главного дирижера театра Армана Уразгалиева.

В постановке задействована вся балетная труппа, а также учащиеся и студенты Казахской академии хореографии. Партию Золушки исполнили Татьяна Тен и Назерке Аймухаметова, Принца – Казбек Ахмедьяров и Сундет Султанов.

В скором времени сказочный балет увидят и в других городах Казахстана: 20, 22 и 23 февраля театр «Астана Балет» посетит с гастролями в Алматы.