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вчера 22:14
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вчера 19:00
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вчера 18:23
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вчера 17:20
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«Астана Балет» представит «Серенаду» Джорджа Баланчина павлодарцам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Астана Балет» выступит в Павлодаре с программой из трех одноактных балетов. Гастроли театра пройдут 1 и 2 ноября во Дворце культуры имени Естая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс службу театра.
На павлодарской сцене будет исполнена знаменитая «Серенада» Джорджа Баланчина – основателя американского балета.
«Единственный сюжет балета — музыка серенады, если угодно — это танец при луне», — так хореограф представил свой балет на музыку Чайковского, устав от расспросов о скрытом смысле спектакля. Он создал «Серенаду» в 1934 году, взяв за основу урок в балетном классе. И все основные сюжетные ходы: опоздание балерины, падение на сцене – Баланчин заимствовал у учениц во время репетиций», - говорится в сообщении.
Во втором отделении павлодарской публике покажут одноактные постановки бразильского хореографа Рикардо Амаранте - «Love Fear Loss» и «A Fuego Lento».
«Love Fear Loss» (Любовь Страх Потеря) – это три чувственных дуэта на музыку Эдит Пиаф, рассказывающие о жизни французской певицы. Каждая часть повествует о различных этапах отношений: зарождение любви, трудности во взаимоотношениях и горечь потери.
«A Fuego Lento», что в переводе означает «медленный огонь» - это балет с элементами бразильской самбы и танго на музыку великих аргентинских композиторов. За неудержимую энергетику и харизму этот балет одинаково любим как артистами, так и зрителями. «A Fuego Lento» входит в программу каждых гастролей театра: он был представлен на сцене Королевского театра Ковент-Гарден (Лондон), Линкольн-центра (Нью-Йорк), Гримальди Форум Монако (Монте-Карло) и др.
Напомним, ранее в Нур-Султане состоялась премьера нового спектакля «Кончерто Барокко»
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