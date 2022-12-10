«Астана Балет» представит «Наследие Великой степи» ко Дню независимости

10 Декабря 2022, 17:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 декабря в 19:00 театр «Астана Балет» представит столичной публике национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» в авторской интерпретации заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри, посвященный Дню независимости Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Основываясь на богатстве классического наследия и современного балетного искусства, театр «Астана Балет» развивает и выводит национальный танец на международную сцену. Глубокий этнографический и образный рассказ о национальной самобытности на языке танца давно уже стал визитной карточкой театра и не раз срывал шквал аплодисментов в крупнейших городах Европы и Америки. В своих работах отечественные хореографы Мукарам Авахри и Айгуль Тати апеллируют к истории и традициям казахского народа.

«Сборник танцевальных сюит «Наследие Великой степи» вбирает все ценное, что есть в нашей культуре, нашей богатой истории. Через танец, язык пластики мы стараемся передать то, что есть в душе народа. В нашем театре приоритетное внимание уделяется развитию национального балета, поиску и нахождению наиболее выразительных средств для воплощения национальных традиций на балетной сцене», – отметила Айгуль Тати.

Национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» словно жемчужное ожерелье, на которое нанизаны красочные хореографические миниатюры разной стилистической направленности, объединенные одной тематикой – удивительными историями, которые происходили на просторах Великой степи. В этой концертной программе собраны последние достижения казахского хореографического искусства, представлены оригинальные и необычные сочетания этнографических элементов, танцевальных традиций и современных решений балетмейстеров, которые сопровождаются визуально-художественными эффектами и красочными костюмами.

«Мы замечаем, что зрители по всему миру проявляют активный и живой интерес к казахскому национальному танцу, отмечая его особую энергетику и живой характер, экспрессию, самобытность и завораживающие сюжетные линии. И каждый раз концертная программа «Наследие Великой степи» сверкает новыми гранями, обогащается новыми концертными номерами, дает возможность увидеть неповторимую прелесть национального танца, а с детства знакомые степные мотивы проникают в самое сердце», – поделился Нурлан Канетов, художественный руководитель театра.

И действительно, хореографические миниатюры в исполнении артистов театра «Астана Балет» театра раскрывают душу народа, его величие и мудрость: в каждом движении – богатое культурное наследие, грация, изящество и многогранность, а зрители, в свою очередь, открывают для себя пленительную красоту балетного искусства, рассказываемую и раскрываемую мастерами.