Астана Балет покорил жителей Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Театр «Астана Балет» выступил с гастролями в Талдыкоргане. На сцене Талдыкорганского драматического театра имени Б. Римовой была представлена концертная программа «Наследие Великой степи». Жители и гости города с восторгом приняли столичный коллектив и по достоинству оценили красоту и грацию национального казахского танца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«В Талдыкоргане мы представили национальную программу, которой очень гордимся и достойно представляем нашу страну на всех ведущих театральных площадках. Для нашего театра зрительская любовь – это и есть главная цель, главный показатель, которым мы измеряем свой труд», - поделился директор театра «Астана Балет» Александр Совостьянов.

Глубокий этнографический и образный рассказ о казахской самобытности на языке танца стал визитной карточкой театра. В программе собраны последние достижения казахстанского хореографического искусства, представлены оригинальные и необычные сочетания этнографических элементов, танцевальных традиций и современных балетмейстерских решений. В концертную программу вошли хореографические миниатюры, созданные отечественным мастером танцевального искусства – Айгуль Тати, заслуженным деятелем Казахстана.

Так были представлены хореографические сюиты «Времена года», «Қыз қайың» (Березки), «Серiлер салтанаты», «Ата толғауы» (Традиции старины), «Сый-сияпат» (Сувениры), «Нұр шашу», «Балбырауын», «Қыз сағынышы» (Девичья печаль), «Кербез сұлу» (Чарующая прелесть), «Әсем қоңыр», «Ұлы дала» (Великая степь), «Ақ қыз» (Пленительная нежность), «Тәңір сыйы – Ақ жол», а также дуэт из спектакля «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу».

«Мы всецело направлены в сердца зрителей, и нам особенно приятно, когда есть отдача. Мы привезли обширную программу – это не только традиционный стиль, зритель может уловить некий синтез современной и неоклассической хореографии с фольклором. Театр усердно занимается поиском и продолжает изыскания в области хореографии, художественного изображения», - отметила балетмейстер-постановщик театра «Астана Балет» Айгуль Тати.

Гастроли состоялись при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.