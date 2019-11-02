«Астана Балет» покажет культовую работу Юрия Григоровича

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 и 10 ноября легендарный спектакль Юрия Григоровича «Легенда о любви» возвращается на сцену театра «Астана Балет». Показ состоится в сопровождении оркестра под управлением дирижера-постановщика Армана Уразгалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Заглавные партии готовят ведущие солисты театра: Фархад Буриев, Илья Манаенков, Айнур Абильгазина, Анар Дукиева, Дарина Кайрашева и другие. По словам главного балетмейстера, у каждого артиста свое прочтение роли. Они обогащают своих персонажей новыми красками, делая их живыми, глубокими и многослойными.





Эпическую драму о любви, жертвенности и долге, с 1961 года ставили на сцене Мариинского и Большого театров, оперного театра Стамбула и Пражского национального театра.

Премьера в Нур-Султане состоялась летом этого года. Тогда же прошел первый зарубежный показ спектакля на сцене Большого театра Узбекистана. Критики с теплом приняли балет в исполнении казахстанских артистов, отметив эмоциональную глубину главных героев, слаженность и техничность кордебалета. Колоссальную работу с артистами провели ассистенты Юрия Григоровича – Руслан Пронин и Оксана Цветницкая. Они переносят спектакли маэстро на сцены лучших театров России, Казахстана, Китая, Кореи, Бельгии и др.

«Легенда о любви» - один из наиболее массовых спектаклей в репертуаре театра «Астана Балет». В нем принимают участие около 70 артистов, включая выпускников Казахской национальной академии хореографии. Для многих из них этот спектакль стал знаковым: после премьеры они получили приглашение работать в труппе театра.





Специально для «Астана Балет», в Москве и Нур-Султане создавались декорации и костюмы согласно историческим паспортам и эскизам. Лаконичное оформление сцены представлено в виде раскрытого фолианта, из которого появляются главные герои. По мере продвижения сюжета, меняются и страницы книги, которые изображают место действия: ложе Ширин, фасад дворца и вид на горы.





По сюжету царица Мехменэ Бану жертвует своей сказочной красотой, чтобы спасти жизнь младшей сестры Ширин. Какой трагедией обернулась для нее эта жертва, кому из сестер отдаст свое сердце прекрасный юноша Ферхад и можно ли без потерь разрубить любовный треугольник – обо всем этом можно узнать 9 и 10 ноября в Театре «Астана Балет».



