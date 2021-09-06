«Астана Балет» открывает новый сезон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сентябре в театре «Астана Балет» стартует новый театральный сезон, в котором столичный коллектив представит насыщенную программу: зрителей ждут полюбившиеся постановки и премьерные спектакли. Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

9-10 сентября в 19:30 состоится показ балета в двух действиях «Султан Бейбарс», раскрывающий страницы жизни Султана Сирии и Египта, в постановке главного балетмейстера театра Мукарам Авахри. Удивительна и противоречива судьба человека, которому суждено было пройти сложный путь от наёмного воина (мамлюка) до могущественного правителя. По словам хореографа, акцент делается на чувствах и переживаниях главного героя, его воспоминаниях о детстве, семье, матери и ностальгической любви к Родине - кыпчакской степи.

Зрелищные массовые сцены и богатство костюмов придают спектаклю черты масштабного исторического полотна, погружающего зрителей в волшебную атмосферу востока.

17 сентября в 19:30 зрителям представят знаменитый балет «Легенда о любви» выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича на музыку Арифа Меликова. Восточный колорит, глубокий философский подтекст, драматичный любовный треугольник, совершенная хореография и невероятной красоты массовые сцены предстанут перед зрителями как единое сценическое действие.

Сюжет, как и подобает восточному сказанию, изящен и прост. Две сестры - Мехмене Бану и Ширин - страстно влюбляются в придворного художника Ферхада. Ширин покоряет сердце прекрасного юноши, а взаимная любовь для царицы Мехмене Бану невозможна: она пожертвовала своей сказочной красотой ради спасения жизни младшей сестры. Сбежавших из дворца влюбленных ждет тяжелое испытание, и Ферхад жертвует своей любовью ради спасения народа.

Национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» представит театр «Астана Балет» 16 октября. Концертная программа, состоящая из лучших образцов национальной хореографии в постановке казахстанских балетмейстеров, гармонично сочетает в себе этнографические элементы и современные балетмейстерские решения, яркие образы и интересную драматургию.

Стоит отметить, что скоро состоится премьера «Dior. Ма Muse» в постановке Ксении Зверевой при участии французского модного дома Dior. Захватывающий балет об одной из самых увлекательных и вдохновляющих историй из мира моды – жизни знаменитого модельера Кристиана Диора. Это повествование о мечтах, страсти и решимости, творчестве и судьбе, а также отношениях между творцом и его музой Аллой Ильчун.

Все мероприятия проходят при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, согласно которым количество зрителей в зале не превышает 30% от общего количества посадочных мест, а также с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции.