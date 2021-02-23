«Астана Балет» готовит гала-концерт в честь 8 Марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Театр «Астана Балет» в преддверии Международного женского дня представляет грандиозный гала-концерт при участии звезд казахстанского балета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

6 и 7 марта зрители смогут насладиться шедеврами классической хореографии и современными актуальными экспериментами в исполнении блистательных солистов ведущих балетных театров страны.

В один вечер на сцене театра «Астана Балет» выступят: Фархад Буриев, Казбек Ахмедьяров , Татьяна Тен, Айжан Мукатова , Сундет Султанов (ведущие солисты театра «Астана Балет»), Бахтияр Адамжан (премьер театра «Астана Опера»), Жанель Тукеева , Малика Ельчибаева , Рахим Даиров (ведущие солисты КазНАТОБ) и другие.

«Программа гала-концерта, также, как и его состав, подбирается с особой тщательностью. Это постоянный творческий процесс, поэтому подробную программу, как и полный список участников гала, мы держим в секрете до последнего момента. Конечно, мы очень рады тому, что на нашей сцене выступят столько талантливых звезд казахстанского балета. Для нашей публики — это отличная возможность не только увидеть их в одной программе, но и в один вечер познакомиться с фрагментами из самых разнообразных спектаклей», - отметил художественный руководитель театра «Астана Балет» Нурлан Канетов.

Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках проведения 30-летия празднования Независимости Казахстана. Напомним, в марте столичный коллектив представит еще две насыщенные программы: 12-13 марта состоится показ одноактных балетов «Вальпургиева ночь» и «GAIA», а 20 марта в канун праздника Наурыз пройдет «Вечер национального балета».