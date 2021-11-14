«Астана Балет» готовит для казахстанцев самые ожидаемые премьеры нового сезона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 27 и 28 ноября «Астана Балет» представит самые ожидаемые премьеры нового сезона - «Каприччио для фортепиано с оркестром» («Рубины») Джорджа Баланчина и «Арканы судьбы» в постановке Мукарам Авахри, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В первом отделении будет представлен одноактный бессюжетный балет «Каприччио для фортепиано с оркестром» Джорджа Баланчина - одна из частей спектакля «Драгоценности», украшающего репертуары ведущих театров мира. Мировая премьера состоялась на сцене Нью-Йорк Сити Балет в 1967 году. Выдающийся хореограф, главная фигура мирового балета ХХ века Джордж Баланчин, вдохновлённый дизайном ювелирных изделий «Van Cleef & Аrpels», создал балет о драгоценных камнях, в котором изящно выразил историю своей жизни и любовь ко всем этапам своего творческого пути.

«Каприччио для фортепиано с оркестром» на музыку Игоря Стравинского —жизнерадостный и динамичный балет с фантастической энергией. Действие отличается эмоциональным накалом, блистает всеми гранями пламенной страсти. Постановку балета, подготовленную в сотрудничестве с Фондом Джорджа Баланчина и выполненную в соответствии со стандартами стиля и техники, осуществляет американский хореограф Пол Бус.

В продолжении вечера любители высокого искусства смогут насладиться одноактным балетом «Арканы судьбы», музыку к которому написала известная казахстанская исполнительница Карина Абдуллина, заслуженный деятель Казахстана. Хореографом выступила Мукарам Авахри, заслуженный деятель РК и главный балетмейстер театра «Астана Балет».

«Арканы судьбы» — это двадцать два завораживающих отдельных сюжета, обрамленных в современную хореографию, которые складываются в единое сценическое целое. В системе арканов заключена красочная и многогранная картина мира; метафорические образы раскрывают человеческих натуру.

«Это мой спектакль, который выпускаем в один вечер с постановкой Джорджа Баланчина, что для меня тоже волнительно и почётно. Музыку к спектаклю «Арканы судьбы» создала казахстанский композитор Карина Абдуллина, собственно, и сама идея этого спектакля принадлежит Карине. Я влюбилась в эту музыку с первого раза, она для меня очень ярко, образно проявляет архетипы людей. Я думаю, что уникальность этого спектакля заключается в том, что этим образам более 2000 лет и по сей день они не были отображены ни в музыкальном, ни в хореографическом виде искусства. Поэтому ждём с нетерпением и приглашаем вас», - выразила надежду на зрителя балетмейстер.

Премьерные показы состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости РК.

Начало спектаклей: 27 и 28 ноября в 18:00. Продажа билетов на премьеры уже началась и осуществляется только в режиме онлайн на сайте театра.