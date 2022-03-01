«Астана-Арена» примет Суперкубок Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра в матче за Суперкубок Казахстана сойдутся костанайский «Тобол» и алматинский «Кайрат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Нынешний розыгрыш Суперкубка страны – 15-й. Ранее 14 розыгрышей Суперкубков проходили в четырех городах и стадионах – в Алматы («Центральный»), Астане («Астана-Арена»), «Костанае» («Тобыл Арена») и Туркестане («Туркестан-Арена»). Нур-Султан (тогда еще Астана) принимал восемь розыгрышей, из них семь кряду с 2010 по 2016 годы и в 2018 году. В Алматы Суперкубок проводился четыре раза – в 1995, 2008, 2017 и 2019 годах. По разу в Костанае (2020 году) и Туркестане (2021 году).