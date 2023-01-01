Ассоциацию ремесленников создадут в Актобе

1 Января 2023, 21:00

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские мастера-ремесленники объединяются в ассоциацию. Первое организационное собрание прошло в региональной палате предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя комитета социальной сферы и развития человеческого капитала регионального совета палаты Кульпаршин Айдархановой, мастерам будет оказано содействие для решения актуальных проблем.

Ассоциация поможет выражать единое, консолидированное мнение. В последующем будет создан совместный информационный ресурс обмена информацией между членами объединения для широкого информирования о деятельности и привлечения в свои ряды прикладников. Собравшиеся мастера отметили, что готовы к сотрудничеству и понимают важность объединения. По их словам, они ждут от объединения реальной экономической помощи. В частности, решения вопроса с сырьем, продвижением продукции и помощь в реализации.

«У меня большой опыт в ремесленничестве, более 20 лет. 10 лет я в Союзе ремесленников Казахстана и создание ассоциации в нашей области — важно. Через нее совместно с госорганами можно решать проблемные вопросы. Начиная от помещений под дом ремесленничества. Ведь не секрет, что многие мастера работают у себя на кухне или дачах. Через ассоциацию сможем пропагандировать забытые ремесла, особенно в молодежной среде, проводить выездные мастер-классы, обмен опытом. Появится конкурентоспособность, повысится качество продукции. Многим это откроет дорогу на международные выставки. Необходимо поднимать статус мастера. Должны быть определенные льготы, как, к примеру, в Узбекистане», — говорит член Союза художников, соучредитель Союза ремесленников РК Болат Атраубаев.

В свете активизации работы по повышению туристского потенциала региона создание ассоциации ремесленников является своевременным шагом. Выставки, ярмарки и семинары, мастер-классы как для предпринимателей, так и новичков — это тот малый спектр работы, который ожидает членов объединения. Впереди работа по юридическому оформлению деятельности ассоциации и ее регистрации в соответствующих органах.

«Все работы мастеров декоративно-прикладного искусства можно смело назвать настоящими произведениями искусства. Палата предпринимателей, Комитет при региональном совете готовы помочь вам с решением возникающих проблем. Будут вырабатываться и предлагаться четко прописанные алгоритмы взаимодействия. Если вы будете ассоциацией, то вам будет проще заявить о себе и привлечь внимание к развитию и возрождению ремесленничества в регионе, что вы, собственно, и делаете, но разрозненно. Так что берите эту инициативу в свои руки, зная, что у вас есть проводник в лице Палаты», — сказала Кульпаршин Айдарханова.