Ассоциация предпринимателей Акмолинской области поддерживает инициативу Елбасы

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ассоциация предпринимателей Акмолинской области поддерживает инициативу Елбасы Нурсултана Назарбаева о создании республиканского Фонда. Об этом они заявили в своем обращении, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие земляки! Ассоциация предпринимателей Акмолинской области поддерживает инициативу Елбасы Нурсултана Назарбаева о создании республиканского Фонда.

Сейчас наша страна переживает непростое время, когда над казахстанцами нависла угроза распространения опасной инфекции – коронавируса.

Лишь сплотившись вместе в единое целое, всячески помогая и поддерживая друг друга, мы сможем уберечься от надвигающегося зла.

Мы полагаем, что каждый бизнесмен нашей области должен проникнуться всей серьезность данной ситуации и сохранить рабочие места и заработную плату своим сотрудникам. Понимая, что данный период скажется на доходной части любого бизнесмена, мы должны проявить гуманность к своему работнику. Как правильно заметил Елбасы: «Кемедегінің жаны бір» - «На корабле у всех одна судьба».

Ни в коем случае в данной ситуации нельзя забывать о людях, которым наиболее труднее всего приходится – это люди преклонного возраста, инвалиды, социально незащищенные слои населения. Уверены, что средства, предназначенные для оказания адресной помощи, обязательно дойдут по назначению!

Надо признать, что мы, предприниматели, как профессионалы своего дела, состоялись благодаря государственной поддержке, атмосфере миролюбия , взаимоуважения и уверенности в завтрашнем дне.

Благодаря единству и поддержке друг друга мы обязательно преодолеем сложившуюся ситуацию! Біз біргеміз!» - говорится в обращении предпринимателей.

Ранее Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.