Ассоциация поставщиков «Артспорт» готова проверять кружки за ненадлежащее предоставление услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Ассоциации поставщиков Лана Болат предложила начать работу по переходу в саморегулируемую организацию. Спикер заявила о том, что саморегулируемая организация (СРО) поставщиков сами будут отслеживать недобросовестных поставщиков и предоставлять информацию в уполномоченные органы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в ходе общественных слушаний по проекту «Артспорт» Министерство культуры и спорта РК заявило о том, что в законодательстве отсутствует ответственность поставщиков услуг по спортивному и творческому заказу за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

«В связи с чем, предлагается наделить местные исполнительные органы компетенцией по осуществлению контроля за соблюдением требований государственного спортивного и творческого заказа в спортивных секциях и в кружках для детей и юношества», - сказала на общественных слушаниях заместитель председателя Комитета культуры Кумис Сеитова.

Однако Ассоциация поставщиков выразила несогласие с предлагаемыми нормами ведомства.

«В документе говорится о полном отсутствии механизма контроля со стороны государства. На самом деле в Административном кодексе РК есть статья о нарушении законодательства РК в области образования, физической культуры и спорта РК. Все возможные нарушения уже предусмотрены законодательством. Мы предлагаем совместно с государственными органами начать работу по переходу в саморегулируемую организацию. СРО поставщиков (саморегулируемая организация) сама будет отслеживать недобросовестных поставщиков, предоставлять информацию о них в акимат или в министерство. Тем самым, мы готовы брать ответственность на себя», - заявила глава ассоциации Лама Болат.

В Министерстве культуры и спорта РК пояснили, что в Административный кодекс изменения вносятся самостоятельно.

«Однако до внесения изменений в Административный кодекс контрольная функция должна появиться в отраслевых законах о культуре и о физической культуре и спорте. А потом уже в Административный кодекс вносятся штрафные санкции или предупреждения», - прокомментировала заместитель председателя Комитета культуры Кумис Сеитова.

По словам главы Ассоциации поставщиков, в документе ведомства предоставлены аналитические данные, не соответствующие реальным цифрам.

«В документе идет речь о 3621 поставщике. На самом деле, согласно аналитике платформы, их 9057. По спортивному заказу в 2021 году было выделено 6 млрд 367 млн тенге. В 2022 году - 16 млрд 354 млн тенге. По творческому заказу в 2021 году - 4 млрд 898 млн, в 2022 году - 14 млрд 487 млн тенге. Наша ассоциация в рамках меморандума с разработчиком платформы постоянно следит за статистическими данными, так как мы понимаем, что только достоверные сведения помогут правильно проводить аналитическую работу и заложить необходимый бюджет. В документе неоднократно упоминается о многочисленных случаях грубого нарушения законодательства со стороны поставщиков. Хотелось бы получить конкретные данные: кем и когда проводились проверки, ознакомиться с заключением Генпрокуратуры, органов внутренних дел и суммой ущерба, именами нарушителей. Мы заинтересованы в том, чтобы услуги оказывались качественно. Однако общественный мониторинг показал, что нарушений не было выявлено», - заключила Лама Болат.